Motocyklista przewrócił się i zablokował zjazd z Wisłostrady

Jak informuje reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak, do zdarzenia doszło na zjeździe z Wisłostrady w stronę mostu Grota-Roweckiego. - Na miejscu są policja i karetka pogotowia ratunkowego. Motocyklista sam wywrócił się na jezdni. Karetka zabrała go do szpitala. Policjanci postawili już motocykl - mówi Marcinczak.