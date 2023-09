Motocyklista chciał ominąć korek i wpadł na maskę auta

- Nie zgłaszałem tego policji, bo widziałem, że pani od razu wyszła z samochodu do tego człowieka i wiem, że później policja była na miejscu. Kątem oka widziałem, że motocyklista się podniósł, był przytomny - dodał. Rozmówca zaznaczył, że sam jest motocyklistą. - Widzę czasami, co ludzie wyrabiają jeżdżąc na jednośladach i pomyślałem, że może takie nagranie da komuś do myślenia, zanim dojdzie do tragedii. Ta sytuacja mogła się zakończyć znacznie gorzej - podkreślił pan Tomasz.