Rowerzyści jadą przepisowo, kierowcy wyprzedzają ich buspasem

Zgodnie z przepisami, rowerzyści na moście Poniatowskiego powinni korzystać z jezdni. W kierunku centrum na odcinku pomiędzy Wisłostradą a rondem de Gaulle’a w godzinach szczytu prawy pas funkcjonuje jako buspas. Wtedy - zgodnie z prawem - rowerzysta ma obowiązek jechać lewym pasem, czyli środkiem drogi. "Presja kierowców jadących za rowerzystami i autobusy wyprzedzające ich prawym pasem nie należą ani do rzeczy przyjemnych, ani do bezpiecznych" - wskazuje organizator akcji, autor bloga roweroWAWA.

Rowerzyści czekają na przebudowę mostu

"Po przebudowie w latach 60. ubiegłego wieku za panowania Władysława Gomułki most przestał być miejscem przyjemnym, stał się zaś niepotrzebnie trasą tranzytową przez centrum Warszawy" - zaznacza organizator happenignu. "Od trzech lat urzędnicy Miasta Stołecznego Warszawy i Zarządu Dróg Miejskich obiecują w jakiś sposób poprawić sytuację na moście. Przez ten czas udało im się postawić sześć fotoradarów, które niedługo będą uruchamiane. Działanie to jest godne pochwały, lecz niewystarczające" - twierdzi autor bloga.

Ze względu na natężenie ruchu wielu rowerzystów na Moście Poniatowskiego wybiera chodnik, po którym prawo do poruszania się jednośladami mają wyłącznie opiekunowie z dziećmi do 10. roku życia. Jazda chodnikiem - choć wydaje się bezpieczniejsza niż jezdnią - również nie należy do najwygodniejszych, bo zwęża się on znacząco w rejonie wieżyc.