Na moście Poniatowskiego stanęły fotoradary

"Od rana kierowcy wolniej niż zwykle jadą przez most Poniatowskiego. Powód? W dwóch miejscach przeprawy stanęły fotoradary" - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Drogowcy zaznaczają jednak, że na razie to tylko test. "Jedna z firm uczestniczących w przetargu na dostarczenie nam sześciu fotoradarów , które mają zostać ulokowane na moście, za naszą zgodą sprawdza urządzenia" - czytamy w komunikacie.

Zapowiadane zmiany

W połowie sierpnia informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o przetargu na sześć fotoradarów, które mają pomóc ukrócić przekraczanie prędkości wśród kierowców. Zmiany na moście Poniatowskiego to odpowiedź między innymi na tragiczny wypadek, do którego doszło we wrześniu 2018 roku. W miejscu, w którym przechodzi się nad ulicą Solec zginęła 17-letnia rowerzystka.