Most połączył dwa brzegi Wisły. Kiedy otwarcie?

Most pieszo-rowerowy łączy już oba brzegi Wisły - na wysokości Karowej na Powiślu i Okrzei na Pradze. Jego budowa nadal trwa - ma być gotowy na wiosnę 2024 roku - poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Most połączył dwa brzegi Wisły. Inwestycja odmieni wygląd centrum Warszawy – zbliżając do siebie śródmiejskie bulwary z Pragą. Mieszkańcy i nasi goście skorzystają dzięki niemu z uroków rewitalizowanej ulicy Okrzei. Odmieni się również okolica ulicy Karowej, która zostanie całkowicie przebudowana – mówił cytowany w komunikacie na ten temat prezydent Rafał Trzaskowski. – Liczę na to, że most pieszo-rowerowy stanie się symbolem Warszawy. Będzie służył pieszym i rowerzystom jako miejsce rekreacji, z którego warszawianki i warszawiacy będą chętnie korzystać - dodał prezydent stolicy.

"Most, który od początku miał łączyć"

– Dzisiaj trudno uciec od symboli. To most, który od początku miał łączyć. Naszą ambicją jest to, aby Warszawa była jednakowa dla wszystkich mieszkańców. Most jest symbolem wygranej samorządu i wprowadzi zupełnie nową jakość do miejskiej infrastruktury – powiedziała z kolei Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy.