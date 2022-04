Mobilne skanowanie ulic. Kamery mają wykrywać dziury

Kiedy pogotowie otrzymuje zgłoszenie od mieszkańca, musi jechać na miejsce i ocenić, jakiego rodzaju jest to uszkodzenie i jaką technologią trzeba je naprawić. A to zajmuje czas.

- Dzięki skanowaniu mobilnemu informacja z systemu zainstalowanego w samochodzie będzie przekazywana bezpośrednio do programu pogotowia drogowego. Pracownik na miejscu będzie miał informację, gdzie jest uszkodzenie i jakiej naprawy wymaga. Automatycznie może to zlecić konserwatorowi - wyjaśnia Karolina Gałecka. I wskazuje na inną przydatną funkcję skanowania mobilnego: - Tożsamy program jest testowany w Monachium do wykrywania uszkodzeń, które powstały podczas różnego rodzaju manifestacji czy demonstracji. W dwumilionowym mieście mamy ich dużo.