Efekt POW. Tak w ciągu trzech lat zmienił się ruch aut w Warszawie

Dane pozwalają sądzić, że ruch samochodowy w Warszawie zauważalnie spadł w porównaniu do 2019 roku. Takie obserwacje płyną z analizy ciągłych pomiarów ruchu w 84 punktach w całym mieście - poinformował stołeczny Zarząd Dróg Miejskich. Wyraźny spadek zaobserwowano między innymi na mostach.

Jak informuje w komunikacie ZDM, niedawno zakończyła się modernizacja i rozbudowa systemu automatycznych pomiarów ruchu. "Obecnie pozwala on ocenić natężenie ruchu w ponad 100 lokalizacjach w charakterystycznych, reprezentatywnych punktach miasta" - zaznaczają drogowcy. Ruch jest mierzony: na granicach miasta, na tzw. obwodnicy etapowej, obwodnicy śródmiejskiej, mostach na Wiśle oraz kolejowej linii średnicowej.

Mniej aut przejeżdża przez centrum

ZDM porównał odczyty z października 2019 i 2022 roku. Z analizy wynika, że ruch aut w stolicy spadł. "Najbardziej zauważalny jest spadek ruchu do i z ścisłego centrum miasta – na kordonie obwodnicy śródmiejskiej odnotowaliśmy ok. 980 tys. pojazdów na dobę (łącznie w obu kierunkach), czyli mniej o ok. 13 proc. Również ruch północ-południe jest zauważalnie mniejszy – na umownej granicy wytyczonej kolejową linią średnicową zmierzyliśmy 619 tys. pojazdów, czyli spadek o 10 proc." - przekazał ZDM.