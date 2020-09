Młodzi wyszli na ulice w obronie klimatu

Manifestujący mieli ze sobą między innymi transparenty z napisami: "sprawiedliwość klimatyczna", "klimat z piekła rodem", "Polska bez węgla 2030", "A co z klimatem?", "Stop wyzyskowi człowieka". Czoło pochodu poprzedzało kilka samochodów policyjnych i ciężarówka, z której młodzi ludzie wykrzykiwali hasła "Nie dla węgla" i "Solidarność klimatyczna".

"Jednostkowe działania nie są w stanie wpłynąć na poprawę klimatu"

Jedna z organizatorek Strajku Klimatycznego Wiktoria Jędroszkowiak wyjaśniła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że "sprawiedliwość klimatyczna" musi być poprzedzona "sprawiedliwością społeczną". - Kiedy staram się wyjaśnić, na czym polega sprawiedliwość klimatyczna, posługuję się takim obrazem: wszyscy jesteśmy na falach oceanu, lecz nie wszyscy możemy wsiąść do łodzi. Duża część z nas zginie – powiedziała.

Choć Strajk Klimatyczny odbywał się w godzinach zajęć szkolnych, to jednak zgromadził wiele młodych osób, głównie uczniów szkół ponadpodstawowych. - Biorę udział w proteście, gdyż z lekcji zwolniła mnie mama – wyjaśniła jedna z licealistek.

"Katastrofa dzieje się tutaj i teraz, na naszych oczach"

"25 września 30 miast i miejscowości zastrajkuje, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na problematykę sprawiedliwości klimatycznej. Część z nas wyjdzie na ulice, część będzie strajkować on-line. Wszystko to będzie częścią Światowego Dnia Akcji, ogromnego zrywu ruchów klimatycznych na całym świecie" - zapowiadał wcześniej Młodzieżowy Strajk Klimatyczny na Facebooku.

Organizatorzy wyjaśnili, że w piątek tysiące osób wyjdą na ulice, "aby wyrazić swój sprzeciw wobec działań prowadzących do powiększenia skali kryzysu, a także w celu okazania wsparcia tym, którzy na walkę nie mają już siły". "Katastrofa dzieje się tutaj i teraz, na naszych oczach. Ci z nas, którzy żyją w wielkich aglomeracjach, nie odczuwają tego tak dotkliwie, jak dzieje się to np. na wsiach czy w mniejszych społecznościach. Rządzący zamiatają sprawę pod dywan, my mówimy dość!" - przekazali.