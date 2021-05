Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przed siedzibą PGE. "Sprawiedliwa transformacja"

Czego domaga się MSK?

"Ta przemiana musi być przemyślana, stopniowa i transparentna. Ludzie muszą wiedzieć, co się wydarzy i mieć dostęp do alternatywnych źródeł utrzymania. Tymczasem PGE nie zapewnia swoim pracownikom żadnej z tych rzeczy. Prowadzi bezsensowną, upartą politykę trzymania się przy węglu, co wobec wymogów klimatycznych i światowych trendów jest niczym rozpędzanie się przed wjechaniem w ścianę" - podkreśla na Facebooku MSK.