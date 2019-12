64 sygnalizatory działały tylko jeden dzień. "Po co nadal tu stoją?"

- Pieniądze wyglądają na wyrzucone w błoto, bo do chwili obecnej światła nie funkcjonują - przypomniał nam pan Piotr. I zwrócił uwagę, że skrzyżowanie nie należy do najbezpieczniejszych. "Jadąc ulicą Książąt Mazowieckich od strony Nocznickiego widoczność za wiaduktem trasy mostu jest kiepska. Ponadto nierzadko z dwóch stron naraz przejeżdżają tramwaje, a dodatkowo w tym samym momencie przejście pokonują piesi oraz trzeba ustąpić pierwszeństwa także pojazdom jadącym Zgrupowania AK 'Kampinos'. O wypadek nietrudno" - ocenił nasz czytelnik.

"Kierowcy często przejeżdżają w ostatniej chwili"

Podobne spostrzeżenia ma reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, który w godzinach popołudniowego szczytu obserwował sytuację na tym skrzyżowaniu. - Na pierwszy rzut oka ma się wrażenie, że to wielkie skrzyżowanie, na co dodatkowo wpływa mnogość tych wszystkich sygnalizatorów. Tak naprawdę to dwie ulice z dwiema jezdniami po jednym pasie ruchu, tyle że krzyżuje się tu jeszcze mnóstwo torów tramwajowych. Do tego dochodzą cztery przejścia dla pieszych - opisywał.

Zdaniem naszego reportera, to wszystko powoduje, że w godzinach szczytu robi się tu nerwowo. - O ile przejazd AK "Kampinos" wzdłuż torów nie jest uciążliwy, to już skręt w lewo lub w prawo z Książąt Mazowieckich już taki jest. Ruch jest spory i kierowcy często przejeżdżają w ostatniej chwili przed zbliżającym się tramwajem czy samochodem - zauważył.

Otwarcie galerii nie zmieniło sytuacji

Nie przewiedzieli, że będzie problem

Ponowne włączenie sygnalizacji powodowałoby więcej utrudnień, szczególnie we wczesnych godzinach porannych i wieczornych, kiedy tramwaje wyjeżdżają i wracają do zajezdni. - Musielibyśmy uprzywilejować wtedy ruch tramwajów na niekorzyść innych użytkowników, bo pojazdy w porannym szczycie opuszczają bramy zajezdni nawet co minutę. To z kolei oznaczało by, że piesi i kierowcy mieliby na przejście i przejazd tylko kilka czy kilkanaście sekund w ciągu cyklu - mówi Demiańczuk.