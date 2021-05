Plac Zbawiciela "największą kawiarnią plenerową w Polsce"? Aktywiści proponują letni deptak na Marszałkowskiej

Warszawa może mieć największą kawiarnię plenerową w Polsce - twierdzi Miasto Jest Nasze. Aktywiści postulują, by w letnie weekendy plac Zbawiciela w całości zajęły ogródki kawiarniane. Chcą też wyłączyć ruch na jednokierunkowym odcinku Marszałkowskiej.

Na wtorkowej konferencji prasowej pod hasłem #WolnyZbawix aktywiści z Miasto Jest Nasze przypominali, że ich ubiegłoroczny pomysł, by plac Zbawiciela stał się wielką kawiarnią na świeżym powietrzu, miasto zrealizowało tylko częściowo. - W tym roku pora zrealizować go w całości. Warszawiacy, po roku pandemii, jak nigdy potrzebują deptaku - przekonywali.

MJN zakłada, że przy stolikach będzie można nie tylko jeść i spotykać się ze znajomymi, ale także pracować zdalnie. Ofertę gastronomiczną mogą uzupełnić stanowiska dla lokalnych rzemieślników oraz plenerowe zajęcia, koncerty, spotkania na wolnym powietrzu, galerie uliczne. - Jest też miejsce na handel - w Śródmieściu Południowym nie ma hali targowej. Na Marszałkowskiej można więc zorganizować sobotnie targi, tak jak się to dzieje w wielu miastach na świecie - zaproponowali.

- Dzięki temu warszawiacy będą mogli bezpiecznie korzystać z szerokiego wachlarza usług, zachowując dystans społeczny. Zyskają też miejsce do spacerów, co jest szczególnie istotne w kontekście faktu, że w tym roku nie będzie deptaku na Nowym Świecie. Na placu Zbawiciela jest "x" restauracji. A wiele lokali stoi pustych. To unikalna szansa na pełne wykorzystanie potencjału tego miejsca dla mieszkańców - zauważył Maciej Folta.