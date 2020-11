Kierowcy - ochotnicy, odcięta kabina, instalacja tlenowa. Tak wyglądają autobusy do transportu zakażonych

Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby pojazdy mogły być dostosowane do przewozu pacjentów oraz kierowcom, którzy sami się zgłosili, by tymi autobusami jeździć. - To bardzo ważne, że w każdy możliwy sposób my wszyscy tutaj w Warszawie, zarówno w ratuszu, jak i w spółkach miejskich, staramy się pomagać, staramy się dostosowywać do tej trudnej sytuacji. Oczywiście dostosowanie tych autobusów jest niesłychanie istotne, ponieważ zwolni karetki, które są do takiego celu normalnie używane - mówił Trzaskowski.