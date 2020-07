Zaczęli wytyczanie buspasa na Puławskiej

Buspas na Bitwy Warszawskiej jeszcze w wakacje

Buspas na Puławskiej to niejedyny, który ma być wytyczony jeszcze podczas tegorocznych wakacji. Jak zaznaczyła w rozmowie z tvnwarszawa.pl Karolina Gałecka, najbardziej zaawansowane jest wdrożenie buspasa na Bitwy Warszawskiej. - Jeszcze w okresie wakacyjnym planujemy wdrożyć wyznaczyć go na odcinku od Grójeckiej do Szczęśliwickiej. Projekt nowej organizacji ruchu został już przekazany do wdrożenia - powiedziała rzeczniczka ratusza.