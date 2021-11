Warszawa przygotowuje się na marsz. Znikają materiały budowlane, kosze, rowery

Trwa zabezpieczanie materiałów budowlanych na rondzie Dmowskiego, usuwanie koszy na śmieci i rowerów miejskich na trasie marszu narodowców. - Robimy to, bo poprosiła nas o to policja - mówił dzień przed 11 listopada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odradził poruszanie się w czwartek po centrum stolicy samochodem.

Podczas popołudniowego briefingu prezydent stolicy mówił o przygotowaniach miasta do czwartkowego marszu.

- Zdecydowaliśmy się zabezpieczyć wszystkie materiały budowlane, które były między innymi na rondzie Dmowskiego, od kilku dni się tym zajmujemy. 200 ton trzeba wywieźć. Te materiały zostaną usunięte jeszcze dzisiaj. Co prawda, trudno wyobrazić sobie, żeby materiały mogły zagrozić bezpieczeństwu, ale robimy to, bo prosiła nas o to policja - powiedział Rafał Trzaskowski.