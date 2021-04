47 akcji posypywarek, 1500 osób odśnieżających ulice i chodniki. Miasto podsumowało zimę

Rok wcześniej o 35 mniej akcji

Kary na 440 tysięcy złotych

Zimą służby dbają łącznie o 1500 kilometrów ulic, którymi kursują autobusy miejskie. Pierwsza akcja została przeprowadzona 21 listopada. "Dotyczyła ona mostów, wiaduktów i stromych ulic. Do końca grudnia posypywarki wyjeżdżały na warszawskie drogi 6 razy. Po Nowym Roku mocno sypnęło śniegiem i zrobiło się mroźno. W styczniu aż 22 razy wysłaliśmy posypywarki do pracy. W lutym śnieżna aura nie odpuszczała. Posypywarki wyjechały 12 razy, z czego dwa razy pracowały wszystkie pojazdy jakimi dysponujemy, czyli 306 pługów i posypywarek. Ostatnia akcja odbyła się 21 marca tego roku" - podsumowano w komunikacie.

"Prace realizowane całodobowo"

Odśnieżanie przeprowadzano też na chodnikach nieprzylegających do nieruchomości, przystankach, dojściach do stacji metra, kładkach i schodach. "Łącznie to ponad 3,4 mln mkw. terenów dla pieszych, w tym 4000 przystanków autobusowych i tramwajowych. Te prace, podobnie jak i na ulicach, realizowane były całodobowo, a w sumie do ich wykonania zaangażowanych było blisko 1500 osób" - wymieniono dalej.