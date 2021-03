Mężczyzna zasłabł w samochodzie. "Pomogli mu strażacy, bo nie było wolnej karetki"

Na miejsce przyjechały dwa zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe, jednak jak wynika z informacji naszego reportera, pierwszej pomocy udzielali mężczyźnie właśnie strażacy. - To oni byli na miejscu pierwsi, bo mimo że niedaleko jest stacja pogotowia przy Poznańskiej, to akurat nie było tam żadnego wolnego zespołu. Karetka musiała przyjechać z Mokotowa - informuje Węgrzynowicz.

Łukasz Płaskociński ze straży pożarnej potwierdza, że to strażacy pierwsi pomogli mężczyźnie. - Ze wstępnych informacji wynikało, że był on zamknięty od środka w aucie, więc trzeba było się do niego dostać. Jak dojechaliśmy auto stało na skrajnym pasie. Udzieliliśmy mu pomocy przedmedycznej, a następnie przekazaliśmy zespołowi pogotowia ratunkowego - podaje strażak.