Polska - Anglia na Stadionie Narodowym. Utrudnienia na Saskiej Kępie, autobusy i tramwaje pojadą objazdami

Mecz Polska - Anglia na Stadionie Narodowym rozpocznie się w środę o 20.45. Kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia w ruchu na Saskiej Kępie. Po zakończeniu spotkania możliwe jest zamknięcie mostu Poniatowskiego dla samochodów i tramwajów. W dniu meczu kibice mogą korzystać z darmowych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym i pociągami Kolei Mazowieckich.

Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Anglii w meczu eliminacji mistrzostw świata 2022. Spotkanie rozpocznie się 8 września o godzinie 20.45, ale już wczesnym wieczorem na Saskiej Kępie zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Od 18.30 do początku meczu z ruchu indywidualnego wyłączony będzie obszar ograniczony ulicami: aleja Poniatowskiego, aleja Waszyngtona, Międzynarodowa, aleja Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz aleja Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i gen. Bora-Komorowskiego.

Ograniczenia wjazdu nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez urząd dzielnicy), pojazdów Zarządu Transportu Miejskiego, taksówek oraz jednośladów. Dopuszczony będzie także przejazd aleją Stanów Zjednoczonych oraz ulicami Afrykańską i gen. Bora-Komorowskiego.

Jeśli po zakończeniu meczu duża grupa kibiców zdecyduje się na pieszy powrót do centrum, policja może zamknąć dla ruchu kołowego most Poniatowskiego oraz część Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a oraz rondem Waszyngtona.

Autobusy i tramwaje na objazdach

Autobusy linii 102, 125 i 202 mogą zostać skierowane na objazdy, jeśli od 18.30 nie będzie możliwy przejazd ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą. Alternatywna trasa będzie przebiegała przez Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni. Przez Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 zostaną skierowane w aleję Zieleniecką. Inaczej pojedzie też linia E-1: most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel - Tamka - most Świętokrzyski.

Większe utrudnienia mogą wystąpić po zakończeniu meczu, czyli około godziny 22.30. Gdy most Poniatowskiego zostanie wyłączony z ruchu, tramwaje linii 7, 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski, natomiast składy linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli pl. Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo. Inaczej będą też kursowały autobusy linii 111, 117, 158, 166, 302, 507, 521, N22, N24 i N72 - ominą zamknięty fragment jezdni mostem Łazienkowskim, natomiast linie 146 i 147 będą kursowały al. Zieleniecką.

ZTM przewiduje też uruchomienie zastępczej linia autobusowej Z na trasie: pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Al. Ujazdowskie - Trasa Łazienkowska - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Saska - al. J. Waszyngtona - Wiatraczna. Dodatkowo na trasy wyjedzie więcej autobusów linii 509, którymi pasażerowie będą mogli jechać z ronda Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia. Będzie też więcej składów tramwajowych - linia 3 będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością z pętli al. Zieleniecka do Annopola, a linia 26 w kierunku Koła. Tramwaje linii 9 będą kursowały na zmienionej trasie Gocławek - Ratuszowa-Zoo. Częściej będą także jeździły pociągi metra - na linii M1 co pięć minut, a na linii M2 co trzy minuty.

Darmowe przejazdy

Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały w środę 8 września od godziny 6.00 do 9 września do godziny 1.00. Są do nich uprawnieni posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA. W tym czasie za darmo mogą korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego, pociągów Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1 strefy biletowej. Darmowe są też parkingi P+R, ale w dniu meczu nieczynny jest parking P+R Warszawa Stadion.

Dodatkowo pomiędzy 22.30 a 00.30 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. "Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli na przykład 09.09. godz. 23.25, a posiadacze biletów zakodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej muszą je uprzednio aktywować" - przypomina ratusz.

