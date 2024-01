Matka i córka potrącone na przejściu dla pieszych

Na skrzyżowaniu ulic Anielewicza i Andersa doszło w piątek późnym popołudniem do potrącenia dwóch osób: kobiety i jej nastoletniej córki. Do szpitala trafiła młodsza poszkodowana.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Ok 14:40 młoda kobieta została potrącona na pasach. Sekundy po zdarzeniu była przytomna i poruszała się. Miała strużkę krwi na głowie" - napisał czytelnik.

- Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy około godziny 14.40. Na Anielewicza, w pobliżu numeru 2, doszło do potrącenia dwóch osób: matki z córką. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że przechodziły one przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Córka pojechała pod opieką matki do szpitala - przekazała nam z kolei Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.