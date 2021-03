Więcej zieleni, nowe przejścia i drogi dla rowerów. Bliżej do przebudowy Marszałkowskiej

Znacznie więcej zieleni

"Obejmuje on dwa odcinki: od pl. Konstytucji do ul. Nowogrodzkiej i od ul. Królewskiej do placu Bankowego. Oba zostaną zaprojektowane w oparciu o koncepcję 'Zielonej Marszałkowskiej' przygotowaną przez Zarząd Zieleni i skonsultowaną z mieszkańcami. Zakłada ona wprowadzenie w przestrzeni ulicy znacznie więcej zieleni. Pojawi się ona m.in. w pasie dzielącym, pomiędzy jezdniami a torowiskiem. Projekt będzie przewidywał w tym miejscu nasadzenia drzew (tam, gdzie to możliwe) oraz krzewów i żywopłotów. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na prawym pasie wyznaczone zostanie parkowanie" - wymienił ratusz.

Trasa rowerowa

"Rowerzyści zyskają trasę po obu stronach ulicy (od pl. Konstytucji do ronda Dmowskiego, które już w tym roku czeka przebudowa) oraz po zachodniej stronie ulicy aż do placu Bankowego. Dla pieszych powstaną dodatkowe przejścia przy Żurawiej i Wilczej. Przewidziana jest też rezerwa pod nową zebrę na Osi Saskiej. Przebudowane zostaną również przystanki tramwajowe, a sygnalizacja na całej ulicy będzie ustawiona na priorytet dla komunikacji zbiorowej" - wyliczyli dalej urzędnicy.

To nie koniec zmian. Wiosną i latem przebudowę przejdzie odcinek wzdłuż placu Defilad, na którym ma pojawić się nowy, równy chodnik, droga dla rowerów i pas do parkowania na jezdni.

Metamorfoza podobna do Sztokholmu

Dodali, że ogłoszą również konkurs na przebudowę ulicy Złotej. Planowana jest także budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Marszałkowską na wysokości ulicy Złotej. - Chciałbym, aby w najbliższych latach Warszawa przeszła metamorfozę podobną do tej, którą przeszły Kopenhaga, Sztokholm czy Amsterdam. Wszystko po to, żeby miasto, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, stało się też idealnym miejscem do życia – podsumował prezydent Trzaskowski.