Sierpniowy marsz narodowców nie jest imprezą cykliczną. Sąd uchylił decyzję wojewody

W poniedziałek Sąd Okręgowy uchylił decyzję wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, który zgodził się na to, by organizowany przez narodowców Marsz Powstania Warszawskiego był imprezą cykliczną. Od decyzji wojewody odwołał się prezydent stolicy Rafa Trzaskowski.

W piątek Sąd Apelacyjny uchylił decyzję SO i sprawa wróciła do niższej instancji. - W poniedziałek Sąd Okręgowy przychylił się do odwołania złożonego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - powiedział prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości Robert Bąkiewicz.