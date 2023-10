Dziś w stolicy Marsz Miliona Serc. Trasa, komunikacja, zakazy

O 12 rozpocznie się Marsz Miliona Serc. Organizatorzy zapewniają, że są gotowi na nawet milion uczestników. Komunikacja miejska dziś kursuje częściej, ale zamknięte są niektóre ulice. Nie można też w niektórych miejscach parkować samochodów. O bezpieczeństwo dbają policjanci z całej Polski.

W samo południe w Warszawie ruszy Marsz Miliona Serc, zwołany przez lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Od rana do stolicy docierają autokary z protestującymi. Urzędnicy przygotowali zmiany w komunikacji miejskiej, a policja do stolicy skierowała funkcjonariuszy z całego kraju. Niedzielne zgromadzenie rozpocznie się na rondzie Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Po dojściu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II, którą dojdą do ronda "Radosława". Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godzinę 16.

- Cała trasa marszu objęta jest monitoringiem miejskim. Zarówno na początku trasy przemarszu, jak i na końcu kolumny zgromadzenia będą karetki pogotowia, a na trasie patrole medyczne. Sam organizator zabezpieczył na ten cel ponad tysiąc osób służby porządkowej, aby komunikować się z uczestnikami zgromadzenia i dbać o właściwy jego przebieg. W rejonie miejsca startu będą wystawione zapory antyterrorystyczne. Dbamy o to, żeby wszyscy, którzy przyjadą na marsz czuli się w Warszawie bezpiecznie – powiedział dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaradzki.

Co trzeba wiedzieć o marszu? Gdzie można zaparkować, a gdzie lepiej samochodu nie zostawić?

1. Miejsce początkowe i końcowe. Godzina rozpoczęcia i końca Marszu Miliona Serc

Marsz Miliona Serc rozpocznie się w samo południe na rondzie Dmowskiego;

uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej, po dojściu do ronda ONZ skręcą w aleję Jana Pawła II i przejdą do ronda Radosława;

zakończenie zgromadzenia zaplanowane jest na godzinę 16.

Trasa Marszu Miliona Serc UM Warszawa

W zależności od liczby uczestników policja może zdecydować o zamknięciu ulic, którymi przejdzie marsz, a także dróg poprzecznych - w tym m.in. Alej Jerozolimskich, Prostej, alei "Solidarności" czy Słomińskiego.

2. Zmiany w organizacji ruchu

Pierwsze zmiany w ruchu wprowadzono już w sobotę, 30 września. Od godziny 12 nieczynny jest przystanek Centrum 06, zlokalizowany w Alejach Jerozolimskich za rondem Dmowskiego, w stronę Dworca Centralnego. W zastępstwie zostanie uruchomiony tymczasowy przystanek za przejściem dla pieszych. Z tego powodu zostanie wyłączonych z parkowania kilka miejsc postojowych.

W niedzielę, o godzinie 9, zostanie zamknięta ulica Marszałkowska - na odcinku od ronda Dmowskiego do ulicy Złotej. Kierowcy jadący Alejami Jerozolimskimi na rodzie Dmowskiego pojadą prosto lub skręcą w stronę placu Konstytucji. Z kolei nadjeżdżający stamtąd na rondzie skręcą - w lewo lub w prawo - w Aleje Jerozolimskie. Podobnie z drugiej strony wyłączonego odcinka.

Kierowcy jadący Marszałkowską od strony placu Bankowego na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską skręcą wyłącznie w prawo, w kierunku Emilii Plater. Natomiast jadący Świętokrzyską przejadą prosto lub skręcą w Marszałkowską, ale tylko w stronę Królewskiej. Na Marszałkowską nie będzie można również wyjechać z tunelu na ulicy Złotej.

W niedzielę, 1 października, autobusy będą kursowały Traktem Królewskim. Tego dnia wyjątkowo nie będzie deptaka dla spacerowiczów na Krakowskim Przedmieściu. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518 pojadą w tym rejonie trasami podstawowymi.

3. Dodatkowe miejsca postojowe dla autokarów, które przyjadą do stolicy

Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji. Do Warszawy uczestnicy przyjadą m.in. autokarami. Z myślą o nich przygotowano dodatkowe miejsca postojowe - zarówno na początku, jak i na końcu trasy przemarszu.

Od godziny 8 do 13 zostanie zamknięty plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego. To właśnie tam będą zatrzymywały się autokary, którymi przyjadą uczestnicy wydarzenia. Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Waryńskiego prowadząca od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu. Na rondzie kierowcy zjadą na jedną z jezdni Trasy Łazienkowskiej lub na ulicę Waryńskiego w kierunku Mokotowa. Auta nie wjadą w ulicę Marszałkowską także od strony placu Zbawiciela. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony ronda Dmowskiego, a także Piękną i Koszykową, nie pojadą w stronę Waryńskiego.

Podobne zmiany organizatorzy szykują na drugim końcu trasy. Na ulicy Popiełuszki zorganizowany zostanie postój dla autokarów odbierających uczestników zgromadzenia po jego zakończeniu. Droga ta będzie zamknięta na całej długości, od Słowackiego do placu Grunwaldzkiego, od godziny 13 do 20. Kierowcy nie wjadą na nią ani z placu Kuronia, ani ulicy Słowackiego.

4. Gdzie nie będzie można parkować?

W niedzielę, 1 października, na ulicach, którymi przejdzie Marsz Miliona Serc, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju - także na wyznaczonych miejscach postojowych - wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenia nie będą dotyczyły aut organizatora i pojazdów z przepustkami.

Zakaz obejmie parking na placu Konstytucji, a także ulice: Marszałkowską (od placu Zbawiciela do placu Konstytucji i przy budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej), Świętokrzyską (po obu stronach, na odcinku od Marszałkowskiej do ronda ONZ), aleję Jana Pawła II (po obu stronach, na odcinku od ronda ONZ do ronda Radosława), Nowowiejską (od Waryńskiego do placu Zbawiciela), Waryńskiego (na jezdni w stronę centrum, od przystanku Metro Politechnika 14 do placu Konstytucji), Wawelską (za przystankiem Aleja Wielkopolski 01) oraz Popiełuszki (po obu stronach, na całej długości).

5. Co z komunikacją miejską?

W niedzielę od około godziny 9 do 19 metro i tramwaje będą kursowały częściej, a do obsługi linii będą skierowane dodatkowe pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Pociągi metra przyjadą na stacje tak jak w dzień powszedni w godzinach szczytu, czyli na linii M1 co 2 minuty 20 sekund, a M2 - co 2 minuty i 50 sekund. Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

Na ulice wyjedzie blisko 100 autobusów i 60 tramwajów więcej niż zwykle w niedzielę. Dojechać będzie można także Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi. Na ten dzień wprowadzono wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Na trasy wyjadą dodatkowe pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej: linii S1 (Otwock-Pruszków przez Warszawę Centralną), S20 (w godzinach porannych Sulejówek-Warszawa Zachodnia i popołudniowych Warszawa Zachodnia-Sulejówek Miłosna, przez Warszawę Centralną), S3 (w godzinach popołudniowych Warszawa Gdańska-Legionowo) i S30 (w godzinach porannych Legionowo-Warszawa Zachodnia). Linie SKM będą obsługiwane dłuższymi składami.

Przez cały dzień autobusy linii 178, 409 i 520 będą kursowały na skróconych trasach.

Po zamknięciu dla ruchu rejonu placu Konstytucji oraz ulicy Waryńskiego, a także odcinka Marszałkowskiej na trasy objazdowe w al. Jana Pawła II zostaną skierowane tramwaje linii 4, 15, 18 i 35. Autobusy linii 107, 117, 118, 127, 131, 151, 158, 222, 502, 507, 514, 517, 519, 521, 522 i 525 także pojadą zmienionymi trasami.

Kolejne zmiany w kursowaniu WTP zostaną wprowadzone po wyłączeniu z ruchu ulic na trasie przemarszu. Wówczas niemożliwy będzie także przejazd ulicami poprzecznymi. Na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 107, 111, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 157, 158, 160, 174, 175, 180, 190, 222, 500, 502, 507, 514, 517, 519, 521, 522, 525 oraz tramwaje linii 10, 28, 35, i 73.

Trasy linii 1, 4, 7, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 i 33 zostaną podzielone na dwie części.

6. Gdzie zostawić samochód?

Miasto zachęca, by samochody zostawiać pod domami, na obrzeżach miasta i parkingach P+R, które są publiczne i niestrzeżone, czynne siedem dni w tygodniu, w godzinach od 4.30 do 2.30. Na wybranych można też parkować całą dobę.

Adresy parkingów i szczegóły można sprawdzić na stronie warszawa19115.pl>>

Zachęcamy do korzystania w niedzielę z obydwu linii Metra a także o korzystanie z Szybkiej Kolei Miejskiej i pociągów Kolei Mazowieckich. W tym dniu na całym mazowieckim węźle kolejowym będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów w pociągach Kolei Mazowieckich i w komunikacji miejskiej".

7. Jaka pogoda w niedzielę podczas Marszu Miliona Serc?

Niedziela w Warszawie początkowo zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, a po południu wypogodzi się. Synoptycy na ten dzień nie prognozują opadów deszczu. Termometry w najcieplejszej chwili dnia wskażą 18 stopni Celsjusza.

7. Na ulicach pojawią się informatorzy

W niedzielę pasażerom będą pomagali informatorzy Warszawskiego Transportu Publicznego. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu, pomogą przy korzystaniu z biletomatów. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu. Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego i w mediach społecznościowych WTP w godzinach 8-18 w relacji na żywo.

8. O bezpieczeństwo zadbają policjanci z całej Polski

W związku z niedzielnym Marszem Miliona Serc, a także koncertami i wydarzeniami sportowymi, warszawskich policjantów w weekend wspierają funkcjonariusze z całego kraju. Komenda Stołeczna Policji ostrzega przed utrudnieniami na drogach i radzi, by korzystać z komunikacji miejskiej.

