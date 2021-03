"Dzień Kobiet Bez Kompromisów". Po południu manifestacja w centrum

Z opisu akcji wynika, że uczestnicy poniedziałkowego protestu będą zbierali podpisy pod projektem legalnej aborcji. "8 marca, jak co roku widzimy się na Rondzie Praw Kobiet! (dawniej Dmowskiego). Zaczynamy od godziny 16.00. Jeśli każda/ każdy z nas zbierze tego dnia choćby 10 podpisów pod projektem Legalna aborcja. Bez kompromisów, to będzie prawdziwy prezent dla Nas wszystkich" - piszą organizatorki.

Legalna aborcja

Precyzują również co miałoby znaleźć się w ustawie w sprawie legalnej aborcji. "Prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia, a w szczególnych przypadkach także po 12. tygodniu; wprowadzenie dla podmiotów leczniczych jednolitej procedury postępowania z osobą, która chce wcześniej zakończyć ciążę, koniec z nadużywaniem klauzuli sumienia; depenalizacja aborcji (zniesienia kar dla lekarzy i osób pomagających w aborcji za zgodą osoby w ciąży), reforma procedury sprzeciwu pacjenckiego oraz rozszerzenie programu badań prenatalnych na badanie białka PAPP-A" - piszą.