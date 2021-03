Strajk Kobiet na rondzie Czterdziestolatka. Duże siły policyjne. "Okupacja do północy, w opór"

- Momentami wybuchają miejscowo przepychanki między policjantami, którzy są w kordonie i zgromadzonymi po obu jego stronach.. Ci z zewnątrz chcą się przedostać do głównej grupy protestujących, wtedy dochodzi do drobnych przepychanek. Policyjny zespół negocjacyjny jest również na miejscu, od czasu do czasu prowadzone są próby negocjacji. Po chwilowych przepychankach sytuacja wraca do normy - relacjonuje Paweł Łukasik z TVN24. - Z głośników płynie muzyka przeplatana komunikatami policji o konieczności opuszcznia tego miejsca - dodaje reporter.