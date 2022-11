Związkowcy będą demonstrować przed siedzibą Komisji Europejskiej i ambasadą Rosji

Trzy postulaty związkowców

W kwestii wynagrodzeń związkowcy domagają się, by wzrosły one do końca grudnia oraz o kolejne 20 procent w roku 2023. Chcą, by dotyczyły pracowników państwowej sfery budżetowej, oświaty, ochrony zdrowia, cywilnych pracowników sądów, prokuratur, służb mundurowych, wojska, pracowników jednostek samorządowych m.in. pracowników socjalnych, domów pomocy społecznej, administracji samorządowej. Żądają także odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.