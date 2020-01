Z zatoki autobusowej zrobili parking. Posypały się mandaty

Straż miejska założyła w czwartek aż siedem blokad na samochody zaparkowane przy Wierzbowej. To płatny parking, ale kierowcy nie zauważają, że jest przeznaczony jedynie dla autobusów – opisuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Odcinek Wierzbowej, o którym mowa, znajduje się w pobliżu placu Piłsudskiego. To strefa płatnego parkowania.

Parkują na nieczynnej zatoce autobusowej

– Kierowcy upodobali sobie to miejsce na parking, stoją tu też taksówki. To nieczynna zatoka autobusowa – opisuje nasz reporter, który był na miejscu. – Znaki, które tam stoją, informują, że zatoka autobusowa jest nieczynna. To płatny parking dla autokarów – dodaje.