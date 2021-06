Malują żółte piktogramy przy przejściach. Będą ostrzegały pieszych o pierwszeństwie tramwajów

Nowe zasady dotyczące pierwszeństwa nie odnoszą się jednak do przejść przez torowiska. Tramwaj nadal ma pierwszeństwo przejazdu. Początkowo ustawodawca planował zniesienie również i tego wyjątku, ale podczas konsultacji społecznych pojawiły się uwagi do projektu ustawy. Zastrzeżenia miały między innymi Tramwaje Warszawskie, Zarząd Dróg Miejskich, przedsiębiorstwa komunikacyjne z innych polskich miast oraz stowarzyszenia i fundacje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ich postulaty dotyczyły tego, by piesi nie mieli prawa do przekraczania pasów tuż przed nadjeżdżającym tramwajem.