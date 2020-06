Zlikwidują zawrotkę na POW. Zmiany w organizacji ruchu

"Pracochłonne zadanie"

"Kierowcy zjeżdżający z S2 w kierunku centrum, tak jak dotychczas dojadą do końca trasy, gdzie tym razem skręcą w prawo i dotychczasową łącznicą wjazdową dojadą do Puławskiej. Kierowcy jadący od strony Piaseczna będą mogli teraz wjechać na S2 poprzez rondo pod wiaduktem drogi ekspresowej, skręcając w lewo zgodnie z docelową organizacją ruchu" - informują drogowcy.

Południowa Obwodnica Warszawy

Południowa Obwodnica Warszawy zepnie ze sobą odcinki autostrady A2. Prace trwają od węzła Puławska do węzła Lubelska. Przez Ursynów trasa będzie biegła tunelem o długości ponad dwóch kilometrów pod linią metra. Po minięciu Wilanowa kierowcy wjadą na most, a potem odcinkiem wawerskim dojadą właśnie do węzła Lubelska. Droga będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, każda po 14,5 metra szerokości, a także ścieżki pieszo-rowerowe po obu stronach. Sam most docelowo będzie miał półtora kilometra długości i 46 metrów szerokości.