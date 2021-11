Lewica chce likwidacji kładek i wytyczania nowych przejść

"Uśmiech Warszawy to są tylko wyleczone jedynki"

Jak zapowiedział Robert Biedroń, "Lewica rusza z wielką akcją, mającą na celu poprawę standardów bezpieczeństwa w Warszawie". Polityk zauważył, że w stolicy jest wiele kwestii, które są pozytywne i działają poprawnie, ale występują też absurdy architektoniczne i komunikacyjne. Jednym z nich są kładki, które "utrudniają niektórym osobom sprawną komunikację". Biedroń zaapelował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, aby "poszedł po rozum do głowy" i zaczął likwidować kładki. - Uspakajając ruch, co powinno być priorytetem, dajmy zielone światło pieszym. Tak, żeby pieszy nie był traktowany po macoszemu - mówił polityk. Kładki nazwał "patologiami komunikacyjnymi i infrastrukturalnymi".

Radna Agata Diduszko-Zyglewska przekazała, że od dwóch lat składa interpelacje związane z przejściami dla pieszych i likwidacją kładek- powiedziała. Dodała natomiast, że na interpelacje dostaje odpowiedzi: "nie da się, nie ma takiej potrzeby, nie możemy wyznaczyć terminu, czy nie ma na to budżetu". Agata Diduszko-Zyglewska nazwała kpiną fakt, że osoby z niepełnosprawnością "potrzebują 15 minut, by przejść przez kładkę na drugą stronę ulicy". Mówiła też o tym, że "standardy, które obowiązują w ścisłym centrum Warszawy powinny obowiązywać w pozostałych częściach miasta". - Będą przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, zazielenione chodniki, ale tylko w ścisłym centrum. Tak więc "Uśmiech Warszawy" (tak Rafał Trzaskowski nazwał koncepcję zmian w Śródmieściu - red.) to są wyleczone "jedynki", ale "dwójki", "trójki" i "czwórki" zjada próchnica. To jest absurd. Te standardy muszą być w całym mieście - mówiła radna.