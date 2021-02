Drogi odśnieżone, ale na przystankach błoto pośniegowe

Po mroźnym i śnieżnym poniedziałku, we wtorek ulice wyglądają znacznie lepiej. Główne arterie są czarne - odśnieżone i przejezdne. Nieco gorzej jest na chodnikach.

- Ekipy od rana odśnieżają, ale śnieg wciąż zalega. To kwestia kilku godzin zanim sobie z nim poradzą, około południa powinno być już lepiej - ocenił Zieliński. I zauważył, że sukcesywnie śnieg usuwany jest także z przystanków, a sama komunikacja również funkcjonuje zdecydowanie lepiej niż w poniedziałek. - Autobusy nie muszą zwalniać, a tramwaje nie mają problemów z zamarzniętymi zwrotnicami - przekazał reporter.

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Tak wyglądają warszawskie ulice we wtorek | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Jak zapowiada tvnmeteo.pl, we wtorek zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce spadnie o wiele mniej śniegu - od jednego do pięciu centymetrów. W Warszawie będą to okresowe opady, a temperatura sięgnie minus siedmiu stopni Celsjusza. "Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu. Po południu barometry wskażą 995 hPa" - czytamy na tvnmeteo.pl.