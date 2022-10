Opel zaparkowany na przystanku tramwajowym. Policja sporządziła "dokumentację w kierunku wniosku o ukaranie"

Na miejscu był Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - Ktoś zaparkował samochód na przystanku tramwajowym Okopowa 08, w kierunku Arkadii. To jest samochód marki opel. Z tego co wiem, to został zauważony już przed 6 rano - opisuje. Jak dodaje, na miejsce przyjechała policja. Mundurowi sporządzili notatki i... odjechali.