"Jesteś pieszym, więc znaj swoje miejsce!" Jezdnie czarne, ale przystanki zasypane

Padający od soboty śnieg sprawił w poniedziałek kłopoty warszawiakom. Mieszkańcy i aktywiści pytają: odśnieżone ulice to jedno, ale co z przystankami i chodnikami? Zarząd Oczyszczania Miasta tłumaczy, dlaczego jezdnie są już czarne, a przystanki wciąż zaśnieżone. - Ulice odśnieżają potężne posypywarki z lemieszami, a chodniki – ekipy z szuflami i mały sprzęt.

Nasza dziennikarka zrobiła zdjęcia przystanku przy Głębockiej, "błoto i śnieg" – napisała. A aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze napisali wprost: "Jesteś pieszym, więc znaj swoje miejsce! Cieszą odśnieżone buspasy, ale co z pieszymi? Znów na szarym końcu? Miasto chwali się "daliśmy radę" z odśnieżaniem, a my pytamy odśnieżaniem dla kogo?"

Zarząd Oczyszczania Miasta tłumaczy

"Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada w stolicy za 3,5 mln m kw terenów dla pieszych. To 4,4 tys. przystanków, kładki, schody i część chodników – w uproszczeniu te nieprzylegające do nieruchomości wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Zlecamy także oczyszczanie części tras rowerowych" – napisała nam w odpowiedzi Iwona Fryczyńska, Kierowniczka Działu Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej.

Ale dlaczego ulicę były czarne już w porannym szczycie, a pasażerowie komunikacji miejskiej mieli problem z wejściem do autobusów. ZOM w odpowiedzi zwraca uwagę na kilka aspektów. "Gdyby chcieć porównywać efekty na ulicach i chodnikach, to trzeba brać pod uwagę: technologię prac: ulice odśnieżają potężne posypywarki z lemieszami, a chodniki – ekipy z szuflami i mały sprzęt, zakres terenu: ulice to 1600 km, tereny dla pieszych to 3,5 mln m kw, środki do odśnieżania: ulice chlorek sodu, który rozpuszcza śnieg, tereny dla pieszych - odgarnięcie i posypanie nawierzchni piaskiem" - odpowiedziała przedstawicielka ZOM.