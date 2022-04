Krakowskie Przedmieście w Wielkanoc zamieni się w deptak

Jakie zmiany w organizacji ruchu?

W tym czasie ulica Krakowskie Przedmieście będzie zamknięta na odcinku od Senatorskiej do Świętokrzyskiej. Zostanie on oznakowany jako strefa zamieszkania. Dopuszczony będzie tam wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK, do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ul. Koziej oraz nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania. Odcinek będzie również otwarty dla rowerzystów.