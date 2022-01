25 znaków dotyczących parkowania na krótkim odcinku ulicy

W tym miejscu mamy do czynienia z różnym rodzajem miejsc parkingowych - raz można zatrzymać się równolegle, a kawałek dalej skośnie. Każda taka zmiana musi zostać poprzedzona odpowiednim znakiem pionowym. Oprócz tego są też te informujące o zakończeniu strefy parkowania lub o miejscu dla osób z niepełnosprawnościami. Część z nich jest też dedykowana konkretnym placówkom: Poczcie Polskiej czy ambasadzie. Każda taka sytuacja to kolejny znak ze stosowną tabliczką.

Efekt? Spacerując więc tym odcinkiem Koszykowej, co kilkanaście metrów napotykamy znak drogowy. Czy Koszykowa skazana jest na znakozę? Czy znaki spełniają swoją rolę, gdy ustawiane są tak gęsto? Czy każdy jest niezbędny? Zapytaliśmy rzecznika Zarządu Dróg Miejskich Jakuba Dybalskiego.

- Przepisy wymagają oznaczania w strefie płatnego parkowania miejsc postojowych. Jeśli więc są jakieś przerwy w pasie postojowym, na przykład skrzyżowania, zjazdy, koperty (mają inne wymiary), etc. to oznacza się początek i koniec. Do tego jeszcze osobno oznaczone wspomniane koperty. Stąd multum znaków z "P" - wyjaśnił Dybalski.