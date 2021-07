Rusza koszenie miejskich trawników. To druga akcja w tym roku

Zarząd Zieleni przypomina w komunikacie, że koszenie trawników w stolicy odbywa się od kilku lat "zgodnie ze zróżnicowanym reżimem". Oznacza to, że w ciągu roku kosiarki są wykorzystywane trzykrotnie. "To minimalna liczba, by zapewnić właściwą pielęgnację muraw z jednoczesnym uwzględnieniem przeciwdziałania skutkom zachodzących zmian klimatycznych" - zaznaczają urzędnicy. Wyjaśniają też, że sytuację na bieżąco monitorują miejscy ogrodnicy. Sprawdzają w jakim tempie następuje przyrost traw oraz, jak ma się to do warunków pogodowych. Od tego uzależniony jest rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie.