Duży korek na S2, na zjeździe w kierunku Lublina

W sobotę przed południem Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, przyglądał się sytuacji na trasie S2. - Korek zaczyna się już przez węzłem Patriotów i ciągnie się aż do zjazdu na trasę S17 w kierunku Lublina - opisuje Zieliński. Zaznacza, że zator na prawym pasie może mieć nawet pięć kilometrów. - Do dyspozycji kierowców, którzy chcą wjechać na trasę S17, jest właśnie jeden pas, dlatego muszę się na nim ustawić już wcześniej - mówi.

W piątek 77 wypadków w Polsce

Dodał, że 77 wypadków, do których doszło w piątek, to o 14 mniej niż w piątek, 29 października ubiegłego roku. Odnotowano również o 26 mniej osób rannych. - Natomiast kierowców, którzy spożyli alkohol i wsiedli za kierownicę, było w tym roku niestety o 83 więcej - powiedział Opas. Dodał, że o cztery osoby więcej było także ofiar śmiertelnych.

Jesienią niekorzystne warunki

- Wcześnie zapadający zmrok, jesienna pogoda wpływają niekorzystnie na warunki podróżowania. Również opady atmosferyczne zmniejszają w tym czasie widoczność. Po raz kolejny apel do pieszych, bo wśród dziewięciu ofiar trzy osoby to osoby piesze i wstępne okoliczności zdarzeń w dwóch przypadkach wskazują na to, że przyczynili się oni do powstania tych tragicznych w skutkach wypadków - powiedział.