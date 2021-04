Kontrola na Gocławku. Policja: kierowca może mieć przy sobie środki odurzające

Policja zatrzymała na rondzie Mościckiego kierowcę bmw do kontroli. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że może on mieć przy sobie środki odurzające - podaje KSP.

Irmina Sulich ze stołecznej policji informuje, że tuż przed godziną 11 policjanci zatrzymali w tym miejscu do kontroli kierowcę bmw. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca może mieć przy sobie środki odurzające. Jeżeli to się potwierdzi, zostanie on zatrzymany - mówi policjantka.