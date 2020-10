"Przejechał na czerwonym świetle, był pod wpływem alkoholu"

Kierowca volkswagena przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle, nie zatrzymał się do kontroli, a w trakcie pościgu popełniał kolejne wykroczenia - informuje policja. Jak się okazało, mężczyzna prowadził pod wpływem alkoholu. Informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

- Pościg rozpoczął się na terenie Warszawy w Wawrze na ulicy Kajki. Kierujący osobowym volkswagenem golf plus przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle łamiąc przepisy ruchu drogowego i po tej sytuacji, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Policjanci rozpoczęli pościg - mówi Magdalena Tchórzewska z Wydziału Ruchu Drogowego mińskiej komendy.

Oboje byli pijani

"Popełnił też inne wykroczenia"

Jednak, jak przekazała nam oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji VII Joanna Węgrzyniak, przejechanie na czerwonym świetle i jazda pod wpływem, to nie wszystko. - Zaczęło się w Wawrze, kiedy policjanci zauważyli, że kierowca volkswagena ominął oczekujące na zmianę świateł pojazdy i przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle - wyjaśniła Węgrzyniak i zaznaczyła, że funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, jednak nie reagował on na sygnały dźwiękowe i świetlne.