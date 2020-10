Protestują przeciwko wojnie w Górskim Karabachu. Tłum na placu Zamkowym

Konflikt o Górski Karabach

Walki o Górski Karabach trwają od niedzieli 27 września. Rozpoczęły się, gdy siły azerbejdżańskie wkroczyły na to terytorium, zamieszkiwane i de facto kontrolowane przez Ormian, choć formalnie pozostające częścią Azerbejdżanu. Obecna eskalacja to kolejny akt toczącego się od końca lat 80. konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem. Dynamika starć jest prawdopodobnie największa od 1994 roku, gdy zakończyła się regularna wojna między tymi kaukaskimi narodami. Walki trwają już od tygodnia, a żadna ze stron konfliktu póki co nie chce się wycofać. Według ekspertów, trudno oszacować realną liczbę ofiar. Jak tłumaczą, uniemożliwia to brak niezależnych obserwatorów.