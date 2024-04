Kierowcy musieli się rozstać z 55 samochodami. Skonfiskowała je policja, na podstawie nowych przepisów, które weszły w życie 14 marca. Chodzi o nietrzeźwe osoby, które wsiadły za kierownicę. Część tych aut trafiła do "osób godnych zaufania".

Do 19 kwietnia policjanci na terenie garnizonu stołecznego skonfiskowali nietrzeźwym kierowcom ogółem 55 pojazdów, a 19 oddali na przechowanie "osobom godnym zaufania".

Kim jest taka osoba? Jak tłumaczy podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, ustawodawca nie określił jednoznacznie, kogo można uznać za osobę godną zaufania. Musi jednak dawać gwarancję pomyślnego spełnienia funkcji poręczenia. - Ustawa nie określa cech, jakie ma mieć ta osoba, ale ogranicza się do stwierdzenia, że ma być godna zaufania, czyli taka, na której można polegać i której można zawierzyć - precyzuje. "Osoba godna zaufania" nie mogła mieć wcześniej konfliktu z prawem, ani być notowana,

Wiśniewski wyjaśnia, że może to być osoba, która daje rękojmię, że będzie oddziaływała na oskarżonego w taki sposób, że stawi się na każde wezwanie i nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania karnego.

- Musi posiadać wysoki autorytet nie tylko w oczach oskarżonego, ale również organu procesowego. Do niego bowiem należy ocena, czy ze względu na zajmowaną pozycję społeczną i inne walory jest ona w stanie oddziaływać w pożądanym kierunku na oskarżonego - dodaje Wiśniewski.

Pojazdy trafiają na parking depozytowy

Gdzie trafiają skonfiskowane samochody? Komenda Stołeczna Policji posiada parking depozytowy. Znajduje się on przy ulicy Włochowskiej. Komenda ma też parkingi, którymi dysponuje na mocy czterech podpisanych umów. Znajdują się one w Górze Kalwarii, Wołominie oraz Mińsku Mazowieckim, a także Markach, jednak ta lokalizacja służy powiatowi wołomińskiemu.

Policja nie posiada precyzyjnych danych na temat wartości najdroższego, skonfiskowanego pojazdu. Jeśli chodzi o środki zapobiegawcze w stosunku do nietrzeźwych kierowców, zatrzymanych przez policję, to o ich stosowaniu decyduje prokuratura lub sądy.

Kiedy policjanci mogą skonfiskować samochód?

14 marca weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut m.in. nietrzeźwym kierowcom. Zgodnie z nimi samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta ma być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje wypadek przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy.