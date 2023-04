Nierówności jezdni czy złudzenie optyczne? Drogowcy odpowiadają

Reporter: widać i czuć falowanie

ZDM: efekt widać tylko na zdjęciach z mocnym zoomem

Jest niweleta, bo woda musi spływać

- Niweleta jezdni, czyli linia łącząca kolejne punkty w przekroju podłużnym nie jest prosta, co zresztą widać również na naszym zdjęciach. Taki układ pomaga w spływaniu wody do urządzeń odwodnieniowych i jest to całkowicie normalne w tego rodzaju konstrukcjach. Na ulicach o długim prostym przebiegu można tę różnicę zauważyć, korzystając ze skrótu perspektywy. Dla kierowców jest to jednak niewyczuwalne, bo mowa o bardzo długim, przeważnie kilkusetmetrowym odcinku, a różnice mierzy się w centymetrach - wyjaśnił rzecznik ZDM.