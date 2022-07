Rammstein na Stadionie Narodowym. Będą ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie

Ratusz zapowiada, że choć koncert zacznie się wieczorem, to zmiany w ruchu będą wprowadzane wcześniej, żeby ułatwić dotarcie na stadion tysiącom fanów. "Od godz. 17.00 do zakończenia koncertu, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą aleją Zieleniecką. Natomiast autobusy linii E-1 zostaną skierowane na trasę przebiegającą ulicami: most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel - Tamka - most Świętokrzyski" - czytamy w komunikacie.