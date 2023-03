Wielkanoc w komunikacji miejskiej. Zmiany już od pierwszego weekendu kwietnia

1-2 kwietnia (sobota i niedziela)

3-5 kwietnia (poniedziałek - środa)

6-7 kwietnia (czwartek i piątek)

Autobusy oraz pociągi SKM będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego; zmienią się częstotliwości kursowania tramwajów – w godzinach szczytu z czterech minut do pięciu i z ośmiu minut do 10, a poza szczytem z sześciu minut do 7,5 i z 12 do 15. Pociągi metra w godzinach szczytu podjadą na stacje co 2 minuty 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty i 30 sekund na M2; Zawieszone zostaną linie: 196, 200, 320, 332, 339, 356, 379, E-2. Zawieszone zostaną kursy szkolne autobusów linii: 114, 121, 142, 150, 152, 163, 164, 201, 211, 226, 401, 502, 522. Zawieszone zostaną kursy skrócone linii 518 do pętli Metro Marymont. Autobusy linii: 105, 106, 125, 131, 135, 194, 226, 500, 509, 523 będą kursowały ze zmienioną częstotliwością. Autobusy linii L24 pojadą trasą skróconą (Zgoda – Kazimierzowska).