Zamkną wiadukt na Ostrobramskiej. Kompleksowy remont

Wiadukt został wybudowany jeszcze w latach 70. - Wszystkie tego typu konstrukcje wymagają remontu i dostosowania do obecnie obowiązujących standardów – mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Karolina Gałecka.

- Ze względu na zakres prac, będą się one wiązać się z całkowitym wyłączeniem obiektu. Dlatego chcemy, żeby jak najszerszy zakres prac przeprowadzić w okresie wakacyjnym, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców - dodaje rzeczniczka.

Węzeł z problemami dla niepełnosprawnych

Przyczółek Grochowski to ważny węzeł przesiadkowy. Ulokowano tam cztery przystanki autobusowe obsługujące jedenaście linii autobusowych.

- Są one dość oddalone od siebie, a dostęp do nich z wielu stron jest utrudniony przez schody. Kilka lat temu część węzła została dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością - wprowadzono pochylnie na przystanki, powstała też rampa na kładkę nad łącznicą prowadzącą w stronę Ostrobramskiej. Po północnej stronie węzła pozostały jednak nadal schody niedostępne dla osób z niepełnosprawnością - opisuje Karolina Gałecka.