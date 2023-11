Kolizja z udziałem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zasłonił się immunitetem, odmówił badania alkomatem

Do kolizji dwóch aut osobowych doszło w poniedziałek rano w alei Szucha. Jeden z kierowców zasłonił się immunitetem i odmówił badania na zawartość alkoholu w organizmie. Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz ustalił, że chodzi o jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Jak przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, do zdarzenia doszło o godzinie 10.19. - Zderzyły się dwa mercedesy. Nie było osób poszkodowanych. Jeden z kierowców był trzeźwy, natomiast drugi odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, zasłaniając się immunitetem - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl policjant.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz ustalił, że chodzi o jednego z sędziów zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym. - Przed wejściem do budynku TK pracowały dwie załogi policyjnego Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci sporządzali dokumentację. Na miejsce kolizji wezwany został zespół ratownictwa medycznego, który badał jednego z kierowców. Nie były to jednak na tyle poważne obrażenia, żeby przewieźć pacjenta do szpitala - opisał Węgrzynowicz, który przyglądał się sytuacji na miejscu.