Kolizja w tunelu POW. Dwa auta zderzyły się tuż za wjazdem

Do zderzenia doszło około godziny 17.20, tuż za wjazdem do tunelu od strony węzła Puławska. - Z pierwszych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia hondy i skody. Policjanci przebadali kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, są trzeźwi. Nikt nie wymagał pomocy medycznej - informuje Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.