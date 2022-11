Po kolizji podejrzewała, że prowadzący jest pijany. Nie myliła się, ale sama "wydmuchała" pół promila 

W sobotę w alei Szucha doszło do kolizji. Była niewielka, ale kierujący nie mogli się dogadać co do winy. W dodatku prowadząca jednego z aut stwierdziła, że kierownicą drugiego samochodu siedział mężczyzna pod wpływem alkoholu. Wezwała policję. Ostatecznie oboje odpowiedzą za jazdę "po kieliszku".

Do zdarzenia doszło po godzinie 14 w alei Szucha. - Doszło do kolizji hondy oraz mini coopera. Kierowcy nie mogli się dogadać co do sprawstwa, co więcej kobieta prowadząca jedno z aut podejrzewała, że drugi kierowca jest pod wpływem alkoholu. Dlatego wezwała policję - ustalił Artur Węgrzynowicz.