Służby rozliczały kolizję na Woli, obok mężczyzna uderzył kobietę

W alei "Solidarności" zderzyły się dwa samochody. Gdy służby rozliczały kolizję, doszło do incydentu. - Przez przejście dla pieszych przechodziła kobieta, którą zaatakował obcy mężczyzna - relacjonował nasz reporter. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło również do znieważenia jej "na tle narodowościowym".

Do kolizji doszło po godzinie 17 na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z Żelazną przy wolskim urzędzie dzielnicy. - Mitsubishi uderzyło w bok toyoty. Obaj kierowcy twierdzą, że wjechali na skrzyżowanie na zielonym świetle. Na miejsce przyjechało kilka zespołów ratownictwa medycznego, jednak ostatecznie nikt nie pojechał do szpitala - opisywał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Kobieta zaatakowana przez mężczyznę

Sytuację na miejscu zdarzenia obserwował nasz reporter. W pewnym momencie, gdy na miejscu były już karetki i policja, doszło do incydentu. - Przez przejście dla pieszych przechodziła ciemnoskóra kobieta. Została nagle uderzona przez obcego mężczyznę, który po ataku zaczął uciekać. W pościg za nim ruszył jeden ze świadków zdarzenia i policjant. Udało im się go zatrzymać i mężczyzna trafił do radiowozu - relacjonował Węgrzynowicz.

- W pewnym momencie do policjantów obsługujących kolizję w alei "Solidarności" podeszła kobieta i poinformowała, że została uderzona w twarz przez nieznanego mężczyznę. Funkcjonariusze go zatrzymali. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oprócz naruszenia nietykalności cielesnej kobiety, doszło również do znieważenia na tle narodowościowym. Ustalamy wszystkie okoliczności zdarzenia - przekazała Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. I zaznaczyła, że decyzją lekarza mężczyzna został przewieziony na badania do szpitala przy Kasprzaka.