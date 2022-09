Cysterna uderzyła w auto osobowe. Utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim

Do zderzenia doszło po godzinie 7 przy skrzyżowaniu Wału Miedzeszyńskiego z ulicą generała Fieldorfa "Nila". - Kierowca osobowego opla miał wyjechać ze stacji benzynowej, ale zamiast włączyć się do ruchu na prawy pas jezdni, miał przejechać od razu na środkowy, prosto pod cysternę. Jej kierowca nie miał szans na reakcję. Uderzył w tył samochodu osobowego i zepchnął go na barierki - dowiedział się Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.