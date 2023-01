Uderzył w bariery i stanął w poprzek estakady

Utrudnienia na zjeździe z trasy S8 w Modlińską. Na estakadzie doszło do kolizji. Kierowca auta z wypożyczalni na minuty uderzył w bariery. Samochód odbił się i stanął w poprzek jezdni.

Do zderzenia doszło w niedzielę po południu na nitce prowadzącej z mostu Grota-Roweckiego na ulicę Modlińską w kierunku Legionowa. - Samochód z wypożyczalni uderzył w bariery energochłonne. Rozbity pojazd stoi w poprzek jezdni i blokuje dwa pasy ruchu - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. Kierowcom pozostał do dyspozycji trzeci pas ruchu, jednak na jego fragmencie leżą odłamki uszkodzonej toyoty, co również nieco utrudnia przejazd.