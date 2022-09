Trzy auta rozbite na Belwederskiej

czytaj dalej

Mieszkanka Wilanowa przywiozła jaszczurkę z wycieczki w Bieszczady. Zwierzę nad Soliną zauważyło dziecko, a kiedy kobieta spostrzegła, że jest to gatunek egzotyczny i może nie przetrwać zimy, zdecydowała się na zabranie go ze sobą do Warszawy. W stolicy jaszczurkę przekazała strażnikom miejskim, a ci zawieźli ją do warszawskiego zoo.